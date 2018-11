Autonomie locali, per Roberti le Province fanno parte della storia del Fvg

GORIZIA - «Questa cerimonia segna la fine della storia gloriosa di un ente che fa parte della memoria e del territorio e di una comunità che in questi simboli si è riconosciuta per oltre un secolo: un'istituzione che andava rivista ma non sostituita con le Uti, che non si sono dimostrate in grado di gestire beni pubblici e attività su area vasta». Così l'assessore regionale alle Autonomie locali, Perpaolo Roberti, ha commentato la cerimonia di consegna del gonfalone della Provincia di Gorizia e della fascia del presidente al sindaco del capoluogo isontino Rodolfo Ziberna svoltasi in municipio.

Roberti ha citato tra le funzioni che erano di competenza dell'amministrazione provinciale e che oggi vengono gestite con crescente difficoltà in particolare quella dell'edilizia scolastica. Tema che è stato al centro dell'incontro con il sindaco Ziberna a margine della cerimonia, in cui è stato condiviso l'impegno a recuperare una gestione ottimale per dare alle famiglie e studenti risposte adeguate. «Proprio per questo - ha chiosato Ziberna - sarà fondamentale che questa materia venga assorbita dai nuovi enti istituzionali che la Regione ha intenzione di istituire».