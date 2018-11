Muggia, al via la 14^ festa di San Martino e antichi sapori d’autunno

MUGGIA - Torna a Muggia per il 14° anno dopo il grande successo delle passate edizioni l’attesa ‘Festa di San Martino e Antichi sapori d’Autunno’ organizzata dal Comune di Muggia che si svolgerà dal 9 all’11 novembre.

VILLAGGIO - In Piazza Marconi e Piazza della Repubblica verrà allestito il tradizionale ‘Villaggio di San Martino’ che per tre giorni anche nel 2018 ospiterà corsi di agricoltura (in Sala Negrisin), mercato hobbistico e delle pulci, animazione per i bambini, Tombola in Piranese, appuntamenti musicali e naturalmente degustazioni di prodotti tipici stagionali e del territorio. Sabato e domenica per i sempre numerosi turisti presenti a Muggia saranno organizzate inoltre visite guidate gratuite (con prenotazione al 3468596512 o scrivendo all’indirizzo email sabrina.galantin@comunedimuggia.ts.it) al Santuario e al Parco Archeologico di Muggia Vecchia, al centro storico e al Castello di Muggia.

TEATRO - Domenica infine alle 20.30 Teatro Comunale ‘G. Verdi’ Via San Giovanni, 4 andrà in scena lo spettacolo a offerta libera dell’Associazione Persemprefioi – F.I.T.A. ‘E ‘sto anno … quel che passa el convento!). È previsto come sempre un premio per la casetta più bella (premiazione sabato 10 novembre alle 12 in piazza Marconi) mentre per valorizzare le specialità del territorio, i ristoranti segnalati da un ‘frasco’ appeso alla porta d’ingresso proporranno dei menù a prezzo fisso. Tra gli eventi correlati, si segnalano le mostre ‘Ambrosia’ collettiva dei fotografi Roberto Pastrovicchio, Fabio Rinaldi, Vera Mercer e Donatella Tandelli a cura di Adriano Perini-PhotoImago nell'ambito del progetto PRACC 2018 al Museo d'Arte Moderna ‘Ugo Carà’ di via Roma, 9 e ‘Tutti su per Terra’ e ‘Energeticamente’ organizzate dall'ARPA FVG nell'ambito della ‘Settimana per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile’ presso la Sala Comunale d'Arte ‘Giuseppe Negrisin’ di piazza Marconi, 1.

LEZIONI - Particolarmente attese le lezioni del Corso di agricoltura tenute dal prof. Paolo Parmegiani venerdì alle 17 su ‘Introduzione all’assaggio di vini muggesani’ e sabato alle 11 sul tema ‘Assaggio dell’olio nuovo’. Ancora sabato alle 17 sempre presso la Sala Negrisin di Piazza Marconi degustazione vini a cura dell’Associazione Italiana Sommelier dal titolo ‘Macerazione si… macerazione no’. Posti limitati e iscrizioni via email all’indirizzo aistrieste@gmail.com o sabrina.galantin@comunedimuggia.ts.it.

INAUGURAZIONE - L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 9 novembre alle 18.30 con il saluto delle Autorità, la presentazione della Festa e la visita al ‘Villaggio’ dove saranno presenti le Aziende agricole Lenardon – Muggia, ‘Vigna sul Mar’ – Muggia, Scheriani – Muggia, Komar di Purger Rossana – San Dorligo della Valle, Casa Riz – Cormons, ‘La Frutticola’ – Motta di Livenza, ‘I profumi del bosco’ – Clauzetto (PN) e Kozlovič – Capodistria; Zenit S.n.c. di Angelo e Michele Campagnolo – Muggia, la Pasticceria ‘La struza dolci delizie’ – Muggia, Rosenfeld S.r.l. – Muggia, ‘Mostri 113’ di Roberta Cibeu – Trieste, Compagnia Carnevalesca ONGIA – Muggia, Associazione Musicale Folcloristica ‘Vecia Trieste – GuggenBand Muja’, Associazione vegetariani e vegani MujaVeg – Muggia, Associazione ‘Made in Zindis’ – Muggia e Croce Rossa Italiana.