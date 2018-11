Il Premio Antonio Feltrinelli 2018 è stato assegnato alla Fondazione Luchetta

TRIESTE – Riconoscimento di altissimo prestigio per la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin onlus, insignita del Premio Antonio Feltrinelli 2018 ‘per una impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario’. Il conferimento del Premio, promosso dall’Accademia Nazionale dei Lincei, è stato annunciato dal Presidente Giorgio Parisi e arriva come straordinaria attestazione del lavoro avviato dalla Fondazione Luchetta ben 25 anni fa, all’indomani della strage di Mostar, per accogliere i bambini vittime delle guerre a qualsiasi latitudine del mondo, insieme ai loro familiari. Dal 1994 la Fondazione Luchetta ha accolto oltre 750 bambini feriti in guerra o affetti da malattie incurabili nei loro Paesi d’origine, aiutandoli ad accedere alle cure mediche in Italia con i loro genitori e congiunti.

IL PREMIO ANTONIO FELTRINELLI sarà consegnato venerdì 9 novembre nell’ambito della cerimonia inaugurale del 416° Anno Accademico, nella sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, Palazzo Corsini. Per l’occasione la Presidente Daniela Luchetta terrà una lecture dedicata all’attività e alla mission istituzionale della Fondazione. Il riconoscimento viene assegnato dal 1950 e solo ogni cinque anni viene conferito per sottolineare un’impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario: «E’ un grande onore per la Fondazione ricevere questo Premio – ha dichiarato la presidente della Fondazione, Daniela Schifani Corfini Luchetta - Un valore aggiunto prezioso per il nostro lavoro che da 25 anni è indirizzato alle cure mediche dei bambini e giovani provenienti dalle aree sofferenti di tutto il mondo. Lo accogliamo anche come un’attestazione per la città di Trieste che, sin dalla nascita della Fondazione, ci ha sempre sostenuto. Grazie all’Accademia che, con questo premio, ci incoraggia a proseguire in un contesto generale complesso e ancora così tormentato in tante aree del pianeta». Sempre venerdì 9 novembre il Premio Antonio Feltrinelli per le Arti Plastiche sarà consegnato all’artista sudafricano William Kentridge. Istituito nel 1942 alla morte dell’artista e imprenditore Antonio Feltrinelli, il Premio riconosce l’eccellenza del ‘lavoro, dello studio, dell’intelligenza’. Il compito dell’assegnazione è stato affidato all’Accademia dei Lincei, la più prestigiosa istituzione scientifica del Paese, che lo conferisce annualmente, a rotazione, a chi in Italia e nel mondo si distingue in scienze storiche e morali, scienze fisiche, matematiche e naturali, lettere, arti, medicina.

LA FONDAZIONE LUCHETTA ‘per i bambini vittime delle guerre’ si è costituita nel 1994 per iniziativa dei familiari e colleghi di quattro operatori dell’informazione uccisi nei tragici fatti di Mostar – dove, il 28 gennaio 1994, persero la vita i giornalisti Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo – e di Mogadiscio, dove persero la vita la giornalista Ilaria Alpi e il telecineoperatore Miran Hrovatin. Da allora la Fondazione Luchetta, Ota, D'Angelo, Hrovatin si dedica all’assistenza dei bambini affetti da malattie non curabili nei loro Paesi d'origine. Ha ospitato e aiutato a curare fino ad oggi oltre 750 giovani provenienti da 5 continenti e da 50 Paesi nei quali è impossibile fornire anche la più semplice delle cure. Provengono dall’Europa balcanica (ex Yugoslavia, Kosovo, Russia, Georgia, Cecenia, Ucraina), così come dall’Africa (Etiopia, Guinea Bissau, Libia), dall’Iraq, dall’Afghanistan, dalla Mongolia, dall’America centro-meridionale (in particolare dal Venezuela): neonati e ragazzi che presentano prevalentemente gravi malformazioni o forme tumorali gravi e sono sempre accompagnati, anche a scopo terapeutico, dai loro familiari. Nelle due case di accoglienza della Fondazione Luchetta convivono pacificamente persone di razze, religioni, nazionalità diverse: un miracoloso microcosmo dove regna il sorriso e una sentita solidarietà in persone provenienti da etnie spesso in conflitto tra loro. La Fondazione Luchetta, negli anni, ha moltiplicato il fronte dei suoi interventi aiutando economicamente il reinserimento dei propri assistiti e cercando anche di soddisfare parte delle tante richieste che pervengono dall’estero, sostenendo ospedali pediatrici e orfanotrofi in quelle aree del mondo che continuano a fare i conti con la miseria e la guerra. In questi 25 anni le strutture sono aumentate di numero così come le attività. La Fondazione ora gestisce i centri di accoglienza Casa Valussi, Casa Chiadino (per bimbi immunodepressi) a Trieste, Casa Steffè a Bristie (centro Sprar del Comune di Sgonico-Zgonik, gestito con l’ICS Ufficio rifugiati onlus). Accanto a questo la Fondazione offre aiuto anche alla città di Trieste: centro di raccolta di vestiti; distribuzione del ‘banco alimentare’; convenzioni con il Comune a sostegno di famiglie bisognose; gestione della Microarea di Montebello, progetto di inclusione e sostegno sociosanitario in collaborazione con Comune di Trieste, Azienda sanitaria e Ater.

INFO - www.fondazioneluchetta.org | www.premioluchetta.it