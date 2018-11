Santoro (Pd): «Fedriga non ceda Autovie Venete al Governo»

TRIESTE - Mariagrazia Santoro, consigliera regionale del Pd, commenta le notizie secondo cui il Governo vorrebbe imporre il controllo totale dello Stato sulle concessioni autostradali della A4 e della A22, nonostante la creazione di due società interamente pubbliche. Perciò si chiede dove sia finito il centrodestra indignato, che accusava l'allora maggioranza dl centrosinistra di svendere Autovie Venete quando stava trattando la governance della futura NewCo.

A tal proposito, la Santoro ha depositato un'interpellanza urgente per capire cosa stia succedendo nei rapporti con il Governo in merito alla concessione autostradale che riguarda la nostra Regione. «Noi avevamo previsto o l'intesa Stato-Regioni per la nomina dell'amministratore unico o la maggioranza di azioni, componenti Consiglio di amministrazione e presidente a favore delle Regioni e il solo amministratore delegato indicato dallo Stato. Adesso siamo allo Stato che vuole comandare a casa nostra, controllare e guadagnare sull'efficienza operativa di una società che il nostro territorio ha creato, fatto crescere e resa solida».

La consigliera accusa la Lega del Fvg di non difendere l'autonomia regionale e aggiunge: «Fedriga sia fedele al mandato di presidente della Regione autonoma e non si lasci divorare dagli appetiti di chi governa a Roma. Qui rischiamo grosso perché la partita è nazionale, gli interessi sono enormi e non possiamo permetterci di cedere di un millimetro».