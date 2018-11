Era ricercata da 5 anni: la polizia l’ha trovata su bus della tratta Romania-Italia

TRIESTE - Sabato 10 novembre la polizia di Stato di Trieste ha arrestato una cittadina romena, C.R. le sue inziali, nata nel 1952. La donna è stata rintracciata e identificata da personale della squadra volante del commissariato di Duino in un’area di sosta del raccordo autostradale 13, a bordo di un bus che effettua la tratta Romania-Italia.

GLI ACCERTAMENTI - Dagli accertamenti nella banca dati è risultato a carico della donna un provvedimento di cattura per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro disponeva a inizio 2012 la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Allontanatasi dai domiciliari, a fine 2013 avrebbe, C.R. ha fatto ritorno in Romania. Sabato è stata rintracciata e, dopo le formalità di rito, la romena è stata accompagnata alla locale Casa circondariale.