Trieste, ubriaco cerca di colpire le guardie giurate impegnate nel controllo dei biglietti

TRIESTE - E’ ubriaco e aggredisce le guardie giurate che si stanno occupando di verificare i titoli di viaggio bordo degli autobus urbani, a finire nei guai è stato un triestino.

I FATTI - Lo scorso 10 novembre, attorno alle 22 circa, tre guardie giurate dell’ItalPol, in servizio sui mezzi di Trieste Trasporti, durante un controllo dei titoli di viaggio, in zona via San Giacomo in Monte, sono stati aggrediti da un soggetto in evidente stato di ubriachezza. L’uomo ha cercato più volte di colpirli. I vigilantes, a quel punto, hanno fermato l’uomo e lo hanno consegnato alle forze dell’ordine giunte sul posto poco dopo.