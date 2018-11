‘Ghost - The Musical’ arriva al Politeama Rossetti

TRIESTE - ‘Ghost - The Musical’ è il nuovo prestigioso evento internazionale che arriva a Trieste, al Politeama Rossetti dal 13 al 18 novembre in esclusiva per l’Italia.

IL MUSICAL è tratto dall’omonimo film-premio Oscar della Paramount Pictures diretto da Jerry Zucker e amatissimo dal pubblico fin dall’esordio nel 1990: a riscriverlo per il teatro è stato lo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin, autore di libretto e liriche, la regia è di Bob Tomson, mentre la musica è firmata da Dave Stewart degli Eurythmics e Glen Ballard.

TRE SOLE CITTÀ ospitano questa eccellente edizione originale inglese dello spettacolo, nata per l’UK-Tour: prima di replicare in Inghilterra (da gennaio 2019), infatti, ‘Ghost’ visita in anteprima soltanto i grandi teatri di Dubai, Istanbul e Trieste. Una scelta che evidenzia il ruolo di rilievo che Trieste e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ricoprono nell’ambito della circuitazione di importanti eventi internazionali.

IL SUCCESSO DI ‘GHOST’ è storia recente: la prima mondiale si è tenuta alla Manchester Opera House nel marzo 2011, ma l’esito è stato tanto trionfale, che nell’estate dello stesso anno lo spettacolo era nel West End e già nell’aprile 2012 lo si applaudiva a Broadway. L’accurata produzione in scena a Trieste è firmata da Bill Kenwright, uno fra i maggiori produttori teatrali britannici: è recitata in lingua inglese e al Politeama Rossetti saranno proiettati i sopratitoli in italiano. Sono molti i suoi punti di forza: a partire da un fantasioso ed efficace allestimento, che sorprende grazie all’apporto degli effetti speciali e rende possibili la ‘presenza’ e l’azione in scena del fantasma del titolo. Altrettanta attenzione è stata posta alla dimensione musicale dello spettacolo: la bella colonna sonora creata da Dave Stewart degli Eurythmics e Glen Ballard, è restituita da voci impeccabili e da una eccellente band dal vivo. E se a coronamento dei momenti più romantici è stata mantenuta l’incantevole ‘Unchained Melody’ di The Righteous Brothers, già presente nel film, gli autori hanno composto per il musical molti brani inediti che si inseriscono perfettamente nello svolgimento della storia: fra tutti, meritano di essere evidenziati i coinvolgenti momenti in stile gospel, perfetti per i numeri d’assieme e per connotare gli interventi dell’irresistibile sensitiva Oda Mae.

‘GHOST - THE MUSICAL’ è inserito nel cartellone Musical del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e debutta in prima ed in esclusiva per l’Italia al Politeama Rossetti martedì 13 novembre alle 20.30. Replica fino a domenica 18 novembre. Da martedì a sabato gli spettacoli saranno serali con inizio alle 20.30; sabato 17 novembre ci sarà una recita pomeridiana straordinaria alle 16 e alle 16 inizierà anche l’ultima replica, domenica pomeriggio. I biglietti ancora disponibili si possono acquistare presso tutti i punti vendita del Teatro Stabile regionale e attraverso il sito www.ilrossetti.it.