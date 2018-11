Quotidianamente sottraeva denaro dal fondo cassa: commesso arrestato per furto aggravato

TRIESTE – Nei giorni scorsi, personale della polizia di Stato ha tratto in arresto il commesso di un supermercato cittadino, responsabile di reiterati furti alla cassa dell’esercizio commerciale in cui prestava servizio. A partire da settembre, il gestore del negozio si è reso conto che quasi ogni giorno sparivano dal fondo cassa piccole somme di denaro, ragione per la quale ha deciso di presentava denuncia per furto contro ignoti al Commissariato della polizia di Stato di ‘Polo San Sabba’, competente per territorio.

L’ARRESTO - È così che hanno preso avvio le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste, nell’ambito della quale gli investigatori del Commissariato hanno effettuato mirati servizi di osservazione, accertando che l’autore dei furti fosse proprio un dipendente del supermercato. L’uomo, italiano e incensurato, con cadenza pressoché quotidiana, sottraeva illecitamente piccoli quantitativi di denaro, dai 10 a 50 euro, fino a un totale di almeno 2000 euro negli ultimi due mesi. Nella mattinata di venerdì un equipaggio in borghese ha colto in flagranza il commesso e lo ha arrestato immediatamente.