AcegasApsAmga rinnova il sostegno all’Associazione Bambini Chirurgici del Burlo

TRIESTE – Nella mattinata del 13 novembre alla Casa A.B.C. di Via Tiepolo, 1 a Trieste si è tenuta la consegna ufficiale della donazione con cui AcegasApsAmga anche quest’anno ha rinnovato il proprio contributo all’Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo (A.B.C.) onlus. Il contributo della multitutility, in linea con quanto donato nel 2017, sarà dedicato all’accoglienza e al sostegno psicologico delle famiglie durante il ricovero dei loro bambini in cura presso il reparto di Chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.

L’ASSOCIAZIONE - Da 13 anni l’associazione sostiene i bambini nati con malformazioni che necessitano di cure chirurgiche complesse e continue, accogliendoli gratuitamente, insieme alle loro famiglie che vengono da fuori Trieste, durante il periodo di degenza e fornendo un grande sostegno dal punto di vista psicologico durante il percorso di cura. "Essere bambini chirurgici significa subire interventi complessi e ripetuti. Molti di loro entrano in sala operatoria anche decine di volte fin dai primi anni di vita. L'obiettivo di A.B.C. è rendere, dunque, la loro condizione meno pesante e traumatica possibile. Per fare questo garantiamo ogni giorno accoglienza, ascolto e cura ai piccoli pazienti e alle loro famiglie - ha dichiarato Giusy Battain, Direttrice di A.B.C. -. Negli ultimi 12 mesi abbiamo accolto 90 famiglie da tutta Italia, garantito 1200 ore di presenza in reparto con i nostri volontari e oltre 280 colloqui di sostegno psicologico. Inoltre abbiamo destinato 100.000 euro all'IRCCS Burlo Garofolo in strumentazione, progetti di assistenza e allestimento spazi. Grazie ad AcegasApsAmga per aver scelto di condividere questi obiettivi e partecipare alla missione di A.B.C. Crediamo molto in questo tipo di collaborazioni, che oltre ad avere un impatto concreto sulle famiglie offrono un volano che crea valore sociale nella comunità".

BURLO - A.B.C. inoltre supporta l’Ospedale Burlo Garofolo donando strumentazione specialistica, allestendo spazi comuni all’interno del reparto, finanziando la ricerca nel campo della chirurgia pediatrica e promuovendo la formazione del personale. Fondamentali i volontari che sono presenti ogni giorno in reparto, per rallegrare le giornate dei bambini mentre sono ricoverati. «Anche quest’anno abbiamo deciso di rinnovare il nostro sostegno ai progetti di A.B.C. onlus.Per AcegasApsAmga è un’ottima opportunità per dimostrare concretamente la propria idea di radicamento territoriale – afferma Roberto Gasparetto, Direttore Generale di AcegasApsAmga. – «L’attività svolta dall’Associazione a favore dei piccoli pazienti e dei loro famigliari non ha solo una valenza clinica, ma rappresenta un valore aggiunto per l’intera città di Trieste».