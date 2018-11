Scontro fra auto: una persona finisce all'ospedale con un trauma toracico

MOSSA - Incidente nella tarda mattinata a Mossa. Il sinistro si è verificato attorno alle 12.45 lungo via Blanchis in direzione di Vila Vipolze.

L'INCIDENTE - A rimanere coinvolti nell’incidente sono state due automobili, come due sono state le persone coinvolte. Dalla centrale Sores di Palmanova sono state inviate sul posto un’ambulanza e un’automedica, in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Gorizia. I guidatori dopo lo scontro sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo. Uno dei due ha riportato un trauma toracico. Dopo una prima valutazione il paziente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Gorizia.