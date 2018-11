‘L’arcobaleno nell’orto’: laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni

TRIESTE - Prendendo spunto da un testo di Bruno Munari – celebre, tra l’altro, per i suoi libri di didattica artistica - il gruppo Fai Giovani di Trieste organizza un laboratorio di sperimentazione, scoperta e apprendimento artistico attraverso il gioco per bambini dai 6 ai 10 anni! Verdura e ortaggi (i loro gambi, le parti non commestibili) verranno usati come timbri per stimolare la fantasia, la creatività e la sperimentazione della plurisensorialità. L’arcobaleno nell’orto, questo il titolo dell’appuntamento, è in programma sabato 17 novembre, dalle 10 alle 13.

COME FUNZIONA? Il laboratorio si sviluppa in due fasi: durante la prima parte i bambini osserveranno e analizzeranno le verdure a disposizione e che successivamente verranno sezionate; durante la seconda fase i bambini saranno liberi di creare, attraverso i timbri-ortaggi, le loro immagini. Il laboratorio si svolgerà al Nat Design, via Corti 2 (Trieste) e può accogliere un numero massimo di 15 partecipanti. Per la partecipazione è richiesto un contributo di 15 euro a bambino grazie al quale verrà fornita tutta l’attrezzatura necessaria e la restante quota verrà, come di consueto, destinata alla mission del Fai.

INFO - Per informazioni e iscrizioni (entro venerdì 16 novembre): trieste@faigiovani.fondoambiente.it .