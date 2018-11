Il Movimento 5 Stelle chiede di sospendere la caccia nelle zone alluvionate

TRIESTE - Preso atto della disastrosa situazione in cui versa il nostro territorio, che tra sabato 27 e martedì 30 ottobre è stato colpito da una fase perturbata tra le più complesse e rovinose, come Movimento 5 stelle abbiamo depositato una mozione per chiedere l'immediata sospensione della caccia nelle aree colpite. Lo ha reso noto Ilaria Dal Zovo.

L'esponente pentastellata regionale ha ricordato che non solo le popolazioni e l'ambiente hanno subito gravi danni dal maltempo delle scorse settimane, ma anche la fauna selvatica, come segnalato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in una nota inviata a tutte le Regioni e ai ministeri competenti. «Consentire la caccia in queste aree colpite così duramente da eventi atmosferici intensi, è sbagliato - sostiene la Dal Zovo -. Gli animali sono vulnerabili, impauriti e spaesati. Chiediamo pertanto la chiusura immediata dell'attività venatoria in quelle aree, e visto che il termine della stagione venatoria è vicino invitiamo a chiuderla anticipatamente».

«Le popolazioni di animali selvatici hanno perso il loro habitat, distrutto dal maltempo. Hanno perso risorse e nascondigli, e la stagione invernale è ormai alle porte. La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato e come tale deve essere trattata. E' indispensabile quindi agire immediatamente, chiudendo la stagione venatoria e consentendo così la salvaguardia delle specie più deboli e vulnerabili», conclude la consigliera auspicando una risposta pronta e positiva da parte del presidente Fedriga.