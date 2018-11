Ragazzina di 13anni investita in viale Miramare

TRIESTE - Incidente stradale a Trieste nella mattinata del 19 novembre, qualche minuto prima delle 7.30. Una ragazzina di 13 anni è stata investita lungo viale Miramare.

L’INVESTIMENTO - La giovane si stava recando a scuola quando è stata travolta da una Dacia condotta da una donna di 50 anni. Chiamati subito i soccorsi, dalla centrale Sores di Palmanova è stata inviata sul posto un’ambulanza in codice giallo. Dopo una prima valutazione sul posto, la 13enne, che ha riportato un trauma cranico, è stata trasportata al pronto soccorso di Cattinara, sempre in codice giallo. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenute anche le forze dell’ordine.