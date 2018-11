Cade dal camion e sbatte la testa: autista trasportato d'urgenza a Cattinara

TRIESTE - Infortunio sul lavoro allo scalo legnami di via Italo Svevo, a Trieste. L’incidente si è verificato attorno alle 11.50.

L’INFORTUNIO - L’autista di un camion è caduto dal suo mezzo, sbattendo violentemente la testa. L’uomo è stato trovato in stato di incoscienza a terra, con un trauma cranico. Dalla centrale Sores di Palmanova sono stati inviati sul posto un’automedica e un’ambulanza, in codice rosso. assieme ai sanitari sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Trieste. Il paziente, dopo una prima valutazione, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Cattinara.