Grado si trasforma nell’Isola del Natale

GRADO - Tradizione marinara e celebrazioni natalizie si intrecciano nell’isola di Grado, che da sabato 8 dicembre a domenica 6 gennaio 2019 si trasformerà nell’ ‘Isola del Natale’ con tante iniziative ed intrattenimenti per grandi e piccoli che animeranno l’intera località durante le feste natalizie. Dalla storica esposizione dei presepi, a spettacoli, animazioni e laboratori per i bambini, visite guidate, concerti e la terza edizione invernale del Festival degli Artisti di Strada: è quanto propone il Comune di Grado in collaborazione con le associazioni locali.

PRESEPI - Si inizia da subito con i presepi, l’8 dicembre si inaugurerà infatti la seconda edizione della rassegna ‘Presepi a Grado e Aquileia’, considerato il successo di pubblico della prima esposizione ‘diffusa’ sui territori dei due comuni, raccontano Matteo Polo, assessore al turismo di Grado e Alviano Scarel, assessore alla cultura del Comune di Aquileia, l’esperienza sarà replicata anche per questa edizione, che supererà quindi le 200 installazioni, dalle più classiche alle più originali, provenienti da diverse Regioni italiane ma anche dall’estero. A Grado le opere saranno esposte al Palazzo dei Congressi e in centro storico, ad Aquileia nelle vie cittadine e parte dell’esposizione si terrà presso Palazzo Miezlik. Come di consueto il Comune di Grado offrirà visite guidate gratuite che consentiranno di ammirare i presepi della città e scoprire le bellezze del centro storico accompagnati dai tradizionali zampognari.

VOCI DI NATALE - Sempre l’8 dicembre alle 20.45 al Palazzo regionale dei Congressi si terrà il primo degli appuntamenti musicali in programma, si tratta dello spettacolo ‘Voci di Natale’, una nuova produzione ‘made in Grado’ ideata da Roberto Tomasini e Luca Corbatto con l’organizzazione di Sogit e la direzione musicale di Francesco Contadini, noto compositore, produttore e remixer che vanta collaborazioni con artisti come Jovanotti, Zucchero, 883, Nek, Elisa, Anastacia.

LUNA PARK - Il programma di ‘Grado isola del Natale’ proseguirà nelle giornate successive con tanti appuntamenti rivolti ai bambini, dalle letture e laboratori in Biblioteca, ai giochi ed incontri creativi proposti dalla Ludoteca, agli svariati spettacoli e animazioni, sempre all’insegna del divertimento. I Giardini Oransz dall’8 dicembre ospiteranno inoltre il sempre amato Luna Park con giostre, attrazioni e chioschi che si fermeranno sino al 6 gennaio 2018.

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO - A grande richiesta ci sarà nuovamente la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che verrà collocata nella scenografica cornice del lungomare Nazario Sauro confermandosi come la più grande pista di pattinaggio affacciata sul mare della nostra regione.

RIEVOCAZIONE - Tra gli appuntamenti più significativi il Grado Heritage 452, la rievocazione storica dell’antica isola di Grado, che domenica 9 dicembre animerà il centro storico tra luci e suoni, spettacoli, gastronomia e tradizioni gradesi, anticipata dal suggestivo spettacolo di luce ‘Lux Antiqua’ sabato 8 dicembre in Campo Patriarca Elia.

BEATLES - Il 13 dicembre ancora musica all’Auditorium Biagio Marin con il concerto ‘Beatles live show’ proposto dall’Assessorato alla Cultura, mentre il 29 dicembre al Palazzo dei Congressi ci sarà ‘Saudade De Andrè’, le canzoni del grande Fabrizio De Andrè rivisate in chiave brasiliana con Leila Nunes e Paolo Papalini del duo Chorobodò, Riccardo Skarabot, Andrej Pirjevec, Sergio Giangaspero, Sebastiano Crepaldi, entrambi i concerti saranno ad ingresso libero.

SPETTACOLI - In piazza Biagio Marin saranno proposti due spettacoli dedicati ai bambini, sabato 22 dicembre ‘Il Natale di Natalino’ e giovedì 3 gennaio ‘R-Evolution Clown & Bubble Show’.

CONCERTO - Il 23 dicembre alle 20.45 all’Auditorium Biagio Marin appuntamento con il tradizionale ‘Concerto di Natale’, a cura della Banda civica ‘Città di Grado’, mentre la Vigilia di Natale, alle 17.30, per la gioia di tutti i bimbi, nel porto Mandracchio Babbo Natale arriverà direttamente dal mare con la tipica ‘batela’ (grazie alle associazioni Grado Voga, Sogit e Admo) e giungerà in piazza Biagio Marin per lo spettacolo dei mangiafuoco.

MARCIA - Il 26 dicembre appuntamenti per tutti i gusti, si comincia alle ore 11.00 al Parco delle Rose con la ‘Marcia del panettone’, una corsa non competitiva di 6/12 o 21 chilometri, con la novità ‘Corsa con Fido – corri con il tuo amico a quattro zampe’, alle 16.30 in Basilica si terrà il tradizionale Concerto di Santo Stefano a cura della Corale Città di Grado. A chiudere la giornata alle ore 20.30 presso il Palazzo regionale dei Congressi si terrà il Premio ‘Atleta dell’anno ‘ e a seguire il concerto ‘Musique Boutique, lounge live project’, le più famose canzoni italiane e internazionali in versione swing, bossanova, smooth jazz e smooth funk a cura di Supersonic Studio.

ARTISTI DI STRADA - Giovedì 27 e venerdì 28 dicembre tra le calli e campielli del centro storico dalle 14 alle 20 ad attrarre grandi e piccini ci penseranno gli incantevoli artisti del Festival Internazionale degli Artisti di Strada curato dalla Compagnia del Carro di Staranzano: giungeranno a Grado da tutta Italia e anche dall’estero oltre trenta artisti tra maghi, cantastorie, musicisti, giocolieri, acrobati, 3d painting, madonnari e molto altro ancora.

CAPODANNO - Il 31 dicembre tutti in piazza Marin per la grande festa di fine anno con ‘Cindy and The Rock History’ in concerto e dj set, a cura di Sogit e Admo. Immancabile il concerto del primo gennaio al Palazzo regionale dei Congressi alle 17, la Nuova Orchestra ‘Ferruccio Busoni’ diretta dal M° Massimo Belli con i violinisti Lucio Degani e Giada Visentin proporrà ‘Capodanno in Europa’.

VARVUOLE - Il 5 gennaio occhi puntati verso il mare, in attesa dello sbarco delle Varvuole, le leggendarie streghe della tradizione gradese, che sbarcheranno in porto a bordo delle ‘batele’. Il Natale a Grado si concluderà domenica 6 gennaio con la Festa della solidarietà, il tradizionale appuntamento benefico organizzato da Sogit.

PARCHEGGI - Una importante notizia di servizio: la Giunta ha deliberato la gratuità di tutti i parcheggi ad esclusione di quelli della zona ‘rossa’ (ovvero l’area del porto) per il periodo 1 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019.

INFO - Il programma dettagliato su www.grado.info.