Al via il ‘dicembre goriziano’: si comincia con ‘Birre di frontiera’

GORIZIA - Arriva il primo evento collegato al dicembre goriziano. Dopo il grande successo dell'anno scorso sarà infatti ripetuta la manifestazione ‘Birre di frontiera’ che si svolgerà dal 23 al 25 novembre nella bellissima location del parco dei Giardini pubblici, zona centrale e punto di riferimento per la movida della città.

AZIENDE - Ci saranno 16 aziende di birra che proporranno birre artigianali italiane ed estere, alcune delle quali gluten free. Ogni azienda verrà collocata in una casetta in legno e proporrà in abbinata un prodotto che ben si sposa con la birra, come arrosticini, hamburger e patatine.

PROGRAMMA - Venedì 23 novembre ci sarà inoltre la prima edizione di «Mangiata con cucchiaio», un evento nell'evento dove 8 ristoranti della zona proporranno piatti liquidi da mangiare col cucchiaio. Domenica 25 novembre,invece, le due famose chef conosciute nel panorama culinario locale e nazionale Chiara Canzoneri e Natascha Noia organizzeranno uno show cooking dove mostreranno le loro abilità culinarie ai turisti e visitatori dell'evento. Ci saranno anche due ristoranti che prepareranno piatti a base di carne e di pesce e un tendone riscaldato con panche e tavoli dove potersi godere comodamente il cibo e le bevande. A fare da cornice all'evento ci saranno anche stand di frittelle, crepe, dolciumi, castagne e ribolla e hobbisti. Ci sarà anche un infopoint dove verranno distribuiti volantini informativi e gadget. Tutta l'area sarà avvolta da luci colorate e musica da sottofondo. L'inaugurazione avrà luogo venerdì 23 novembre alle 12.15.