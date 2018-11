Oltre un chilo e mezzo di hashish in cantina: due arresti

TRIESTE - Nell’ambito di attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Trieste, diretta dal procuratore capo, Carlo Mastelloni, gli agenti della 2^ sezione della squadra mobile hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (hashish), un cittadino afghano di 25anni, H.S. le sue iniziali, già gravato da una condanna definitiva per un anno e sei mesi di reclusione per droga. Il 25enne ha inoltre dei precedenti per rapina, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni. Assieme a lui è stato arrestato anche un triestino 52enne, M.L., anche lui con precedenti giudiziari in materia di stupefacenti e di polizia per reati contro il patrimonio.

LE PERQUISIZIONI - Nei giorni scorsi gli agenti si sono recati al domicilio dell’afgano, in via Rossetti, al fine di eseguire una perquisizione disposta dal pubblico ministero, Federico Frezza. I poliziotti cercavano della droga che non hanno trovato. Lo straniero, però, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi. Dettaglio, questo, che ha lasciato presumere la disponibilità di ulteriori locali. I servizi di osservazione e pedinamento effettuati nel corso del tempo hanno in effetti consentito, oltre che di studiare i movimenti di H.S., di notare come il ragazzo, più volte, entrasse in uno stabile di via Crispi. Per questa ragione la perquisizione è stata estesa anche a quell’edificio, utilizzando le chiavi in possesso dell’afghano: entrati nello stabile gli agenti hanno perquisito la cantina dove sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 1,5 kg. A quel punto il giovane, nel tentativo di darsi alla fuga, si è precipitato repentinamente in cima alle scale del palazzo, ma ad attenderlo ha trovato gli agenti rimasti in prossimità dell’ingresso dell’edificio che lo hanno immediatamente bloccato.

GLI ARRESTI - Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che la cantina era di pertinenza di uno degli appartamenti siti nello stabile e occupato dal triestino, M.L., che ne aveva a sua volta la disponibilità poiché in possesso di una copia delle chiavi. Perquisita anche l’abitazione dell’uomo i militari hanno trovato ulteriori 5 grammi di hashish. I due, a quel punto, sono stati arrestati e condotti alla locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini e che hanno avuto origine da una precedente attività investigativa, nei confronti di un gruppo di cittadini stranieri dediti allo spaccio di hashish nelle zone limitrofe alla piazza Libertà, che ha consentito di trarre in arresto durante lo scorso mese di settembre sette persone.