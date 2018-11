STARANZANO - La casa va a fuoco, intossicato un 54enne. L’incendio è divampato in un’abitazione di Staranzano. A trovare l’uomo sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Gorizia, che hanno lavorato fino alle 4 del mattino per spegnere il rogo. Il 54enne si trovava nello scantinato ed era in stato di semi-incoscienza.

I SOCCORSI - L’allarme è stato dato intorno alle 22.30 del 22 novembre. Dalla centrale Sores di Palmanova sono state inviate sul posto un'automedica da Gradisca, un’ambulanza da Monfalcone e un’altra da Grado, oltre alla polizia di Monfalcone.

CAMERA IPERBARICA - L’intossicato è stato portato all’esterno della casa da alcuni vigili del fuoco e poi preso in carico dai sanitari che lo hanno portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Il 54enne è stato trasferito nella camera iperbarica. La sua prognosi è riservata. L’altro uomo che si trovava in casa, in via precauzionale è stato accompagnato al pronto soccorso di Monfalcone.