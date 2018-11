Minivan si ribalta in via Brigata Casale: 5 feriti

TRIESTE - Grave incidente, nella tarda serata di venerdì 23 novembre, in via Brigata Casale, all'altezza di via Alpi Giulie, a Trieste. Erano da poco trascorse le 23 quando un Minivan con 5 persone a bordo si è cappottato finendo contro un'altra vettura.

L'autista dell'auto finita ruote all'aria è riuscito a uscire in maniera autonoma. Gli altri passeggeri, tutti di sesso femminile, sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco. Tutti i feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Cattinara dalle ambulanze del 118. Un'altra persona è rimasta ferita con politraumi ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.