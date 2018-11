Caffè storici: nella Top 10 anche Trieste

TRIESTE - Continua il successo di Starbucks in Italia che, dopo l’apertura della Starbucks Reserve™ Roastery a Piazza Cordusio a Milano, annuncia l’arrivo di altre tre caffetterie nel capoluogo lombardo entro la fine del 2018 (in Corso Garibaldi, in Piazza San Babila e al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa). Nel resto d’Italia bisognerà invece aspettare ancora qualche mese prima di poter assaggiare un Frappuccino®: perché non partire allora per un tour alla ri-scoperta dell’espresso nei caffè storici del Belpaese?

APP E CAFFE' - È la proposta di Virail, la piattaforma e app che compara tutti i mezzi di trasporto, che ha selezionato dal Nord al Sud i caffè storici di 10 città in cui concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana. Gli innumerevoli caffè sparsi per lo Stivale sono un piacere per gli occhi e per il palato: dai luoghi di incontro di intellettuali e artisti che ne raccontano la storia, ai bar di riferimento per i buongustai dei nostri tempi, passando per le torrefazioni dove scegliere la miscela perfetta.

TRIESTE - Da sempre città di confine e di squisita mescolanza di culture diverse, Trieste vanta un patrimonio ricchissimo legato al caffè. E’ d’obbligo una pausa al Caffè Tommaseo, il più antico della città: aperto sin dal 1830, ha conservato un'ambientazione sofisticata ed elegante ed è famoso per aver introdotto a inizio Novecento una novità assoluta come il gelato. Non dimenticate poi di ordinare 'un nero' alla Caffè Pasticceria Pirona, dove James Joyce diede vita alla sua opera 'Ulisse', o di sedervi ad uno dei tavolini del Caffè San Marco come fecero Saba, Svevo e Giotti.