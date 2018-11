‘Il giardino dei sogni’: investiti 190 mila euro per riaprire la scuola d’infanzia

TRIESTE - Lunedì 26 novembre i bambini della scuola dell'infanzia comunale ‘Il Giardino dei Sogni’ sono ritornati nella loro scuola, in via Boegan 5, nella zona di San Giovanni a Trieste. La scuola è stata riaperta dopo i lavori di ristrutturazione che hanno tra l'altro comportato il completo rifacimento dei bagni, la pitturazione di corridoi e porte, il rifacimento della lavanderia, della pavimentazione esterna e dell'impianto di fognatura.

LA CERIMONIA - Alla festosa cerimonia sono interventi gli assessori comunali ai Lavori pubblici, Elisa Lodi, e all'Educazione, Angela Brandi, la presidente della V Commissione consigliare Manuela Declich, il direttore del Servizio Edilizia scolastica, Marina Cassin, il tecnico forestale, Francesco Panepinto, la coordinatrice della struttura Caterina Abbrescia, rappresentanti dell'impresa di costruzioni Benussi & Tomasetti che ha effettuato i lavori, consiglieri circoscrizionali, nonché genitori, bambini, insegnanti e personale della rinnovata scuola. Presente anche una rappresentanza dei bambini della Scuola dell'Infanzia Comunale ‘Nuvola Olga’ che ha ospitato gli amici della Scuola ‘Giardino dei Sogni’ per la durata dei lavori. «E' stato un intervento - ha spiegato l'assessore Elisa Lodi - partito dopo un sopralluogo di un anno fa, che ha evidenziato le criticità della scuola e realizzato durante tutta l'estate. I lavori necessari e indifferibili hanno interessato il rifacimento dei servizi igienici dei bambini al piano terra ed al primo piano, il servizio del personale al primo piano e la lavanderia al piano interrato con il rifacimento della rete dell’acqua, degli scarichi, la posa di nuovi servizi sanitari, il rifacimento degli intonaci e la piastrellatura dei locali, rifatte anche le linee elettriche e sostituite le lampade. Da segnalare ancora che sono stati ridipinti l'atrio, i corridoi del piano terra e del primo piano, comprese le porte delle aule e dei bagni. All'esterno è stata rifatta completamente la fognatura con la posa di degrassatori e la sostituzione delle tubature e dei pozzetti che risultavano intasate dalle radici degli alberi. L'intervento, del valore complessivo di 190 mila euro - ha concluso l'assessore Elisa Lodi - è stato completato con la realizzazione di una nuova pavimentazione del piazzale davanti la scuola in cemento con spolvero al quarzo e tale intervento ha interessato anche il vialetto di acceso».

RINNOVAMENTO - Soddisfazione per l'ottimo risultato ottenuto anche nelle parole dell'assessore Angela Brandi che, ricordando i circa 80 anni della struttura, ha ribadito come «i lavori hanno permesso di rinnovare completamente e dare una nuova luce a questa scuola dell'infanzia particolarmente cara all'Amministrazione comunale, che ospita tre sezioni con quasi una settantina di bambini». Grazie anche a ‘Nuvola Olga’ per aver accolto in questi mesi dei lavori gli amici del ‘Nido dei Sogni’ e un «in bocca al lupo a tutti e ben tornati a casa». Gratitudine e apprezzamento pure da Manuela Declich che ha ringraziato l'Amministrazione e tutto il personale che si adopera quotidianamente con impegno passione e dedizione per i nostri bambini. Con l'attiva e coinvolgente partecipazione dei bambini, la festa ha visto anche la piantumazione di un pero da fiore nel giardino della scuola, mentre un semplice rinfresco, offerto dalla ditta Dussmann, ha concluso la riapertura de 'Il Giardino dei Sogni'.