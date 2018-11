Turismo: in estate tour marittimo notturno a bordo del Delfino Verde

TRIESTE - «Un'iniziativa che andrà ad arricchire in maniera innovativa l'offerta rivolta ai sempre più numerosi turisti che visitano la città. Infatti, la visione notturna del Golfo, accompagnata dai racconti che hanno contraddistinto la storia, e per certi versi anche i miti, di Trieste, rappresenta una proposta culturale unica nel suo genere». Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, a margine della presentazione del Perfomance Tour che verrà organizzato a bordo del Delfino Verde nei mesi di luglio e agosto 2019.

Un percorso marittimo notturno accompagnato dalle voci di due personaggi di fantasia con soste nei luoghi più rappresentativi di Trieste, dove verranno raccontate, attraverso una tecnologia audio interattiva con dei giochi di luce, la storia e le leggende della città. Sottolineando come il turismo rappresenti sempre più una fonte di sviluppo per il territorio giuliano, Roberti ha ricordato il profilo e la storia di Trieste «città cosmopolita, contraddistinta da un respiro tradizionalmente europeo. Un valore aggiunto per un visitatore che cerca un'offerta di qualità capace di unire cultura, bellezza del territorio ed eccellenze enogastronomiche».

«In quest'ottica - ha concluso Roberti - il percorso turistico programmato per la prossima estate a bordo del Delfino Verde, impreziosito dal supporto di questa forma di teatro radiofonico, va nella giusta direzione. Quella di valorizzare al meglio le peculiarità storiche, artistiche e naturali che i visitatori cercano e trovano a Trieste».