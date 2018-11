Si sente male durante una battuta di caccia: morto un 58enne di Trieste

TRIESTE - Si è sentito male durante una battuta di caccia assieme agli amici mentre si trovava poco distante dal sentiero 44A di Padriciano. R.M., cinquantottenne di Trieste, si è accasciato su sé stesso nei pressi di una radura a causa di un arresto cardiaco.

NULLA DA FARE - Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione da parte dei compagni di caccia, guidati per telefono dai sanitari del Nue 112, e il tempestivo intervento dei sanitari e del Soccorso Alpino e Speleologico, giunti in brevissimo tempo sul posto, poco distante da una pista carrozzabile, che hanno effettuato il massaggio cardiaco alternandosi per quasi un'ora, non c'è stato nulla da fare per rianimare l'uomo.

RILIEVI DEL CASO - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, dopo i rilievi del medico legale, hanno trasportato la salma con la barella fino agli automezzi. Sul posto anche una squadra della Polizia.