Doppio sold out per Elisa a Trieste: aggiunta una terza data il 31 maggio

TRIESTE - Non c’è due senza tre. Visto il grande successo delle prime due date a Trieste, andate sold out nel giro di pochi giorni, la meravigliosa Elisa annuncia una terza data nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo venerdì 31 maggio al Politeama Rossetti, concerto che si aggiunge dunque a quelli del 19 e 20 aprile, tutti con inizio alle 21. I biglietti per l’evento, organizzata da F&P Group e Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, saranno in vendita online su Ticketone.it a partire dalle 16 di venerdì 30 novembre, e in tutti i punti vendita Ticketone dalle 16 di giovedì 6 dicembre. Per tutte le informazioni, i prezzi e i punti vendita, visitare il sito www.azalea.it . Radio 105 è la radio ufficiale di 'Diari Aperti Tour'.

Intanto prosegue il successo di 'Se piovesse il tuo nome', primo singolo estratto dal nuovo album di Elisa 'Diari Aperti', che riconquista la vetta e risulta ancora una volta il brano più trasmesso dalle radio italiane (dati Earone). 'Se piovesse il tuo nome' domina le classifiche radiofoniche da oltre due mesi, risultando per 5 settimane il n.1 assoluto. 'Diari Aperti' l'album in italiano di Elisa tra it-pop, incursioni di reggae, virate musi-cali anglosassoni e suggestive ballate, è uscito lo scorso 26 ottobre per Island Re-cords ed è disponibile in versione cd, Lp (con una speciale edizione limitata auto-grafata) e in digitale su tutte le piattaforme streaming.

Inarrestabile anche il successo della nuova tournée teatrale di Elisa che si arricchi-sce di nuovi appuntamenti: triplicano Roma all’Auditorium Parco della Musica (ter-za nuova data il 25 maggio), Bergamo al Teatro Creberg (terza nuova data il 30 maggio) e Trieste al Teatro Rossetti (terza nuova data il 31 maggio). E diventano quattro le date di Torino all’Auditorium del Lingotto (quarta nuova data il 27 maggio) e al Gran Teatro Geox di Padova (quarta nuova data il 28 maggio). Fra i prossimi concerti al Politeama Rossetti anche i live di Ermal Meta, del prossimo 18 marzo, e quello del gruppo rock blues americano Tedeschi Trucks Band, in programma il prossimo 18 aprile. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it