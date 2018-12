Auto con un cadavere ripescata nel porticciolo di Muggia

MUGGIA - Un cadavere all'interno di un'auto è stato ripescato sabato mattina dai fondali di Muggia.

A intervenire sono stati i vigili del fuoco, che hanno utilizzato una gru nel porticciolo turistico del piccolo centro. Il cadavere sarebbe quello di un uomo disperso tempo fa e sulle cui tracce erano i carabinieri. Si tratta di una Renault Clio color rosso.

L'area del ritrovamento è stata transennata ed è rimasta inaccessibile per alcune ore. Ora sono in corso le operazioni per identificare il cadavere.