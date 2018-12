Auto esce di strada e si rovescia: c’è un ferito

TRIESTE – Incidente stradale, nella mattinata di martedì 4 dicembre, sulla strada statale 202 in comune di Trieste. Un’auto, in corrispondenza del chilometro 5, mentre viaggiava in direzione centro città, è uscita di strada in maniera autonoma, finendo la sua corsa ruote all’aria dopo aver urtato il guardrail.

La persona che era alla guida è rimasta ferita. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Cattinara con un’ambulanza. Non sarebbe al pericolo di vita.

Ancora da chiarire le cause del sinistro. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.