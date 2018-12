Furto e danneggiamento aggravato: nei guai 7 giovani (3 sono minorenni)

GORIZIA - Sette giovani, di cui tre minorenni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di furto aggravato e danneggiamento in concorso. L'episodio si è verificato nella notte tra il 9 e il 10 novembre scorsi, quando alcuni cittadini di Gorizia hanno subito danni a una vettura in sosta e il furto di una bicicletta.

Per risalire agli autori dei due reati la Questura ha incrociato i dati in proprio possesso con le immagini della video-sorveglianza comunale. Proprio quella sera, una pattuglia della Squadra Volante aveva infatti identificato i sette uomini - italiani e stranieri, di età compresa tra 16 e 36 anni - nei pressi del Parco della Rimembranza. Le verifiche immediate non diedero esito.

Quando, però, gli agenti hanno ricevuto la denuncia dei due episodi avvenuti in quelle stesse ore, li hanno messi in relazione alla presenza in zona del gruppo. I controlli successivi hanno permesso di accertare che si trattava delle stesse persone immortalate dalle telecamere.