Spacciava ketamina fuori dalla discoteca: fermato un 26enne

TRIESTE - Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri della stazione di Trieste Guardiella, nel quadro dei servizi finalizzati ad arginare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto fra i più giovani e nei luoghi di maggior aggregazione, nel transitare nei pressi della Discoteca ‘Molo IV’, hanno notato un ragazzo in atteggiamento sospetto e in evidente stato di ebbrezza. Il giovane, un triestino 26enne già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 24 dosi di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo ketamina, nonché di 175 euro in contanti.

La perquisizione è quindi stata estesa alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti ulteriori otto grammi della medesima sostanza, otto grammi di marijuana, la somma contante di circa 850 euro e una bilancia di precisione, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari e, nella giornata di lunedì, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato rimesso in libertà in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio sulla sostanza sequestrata.