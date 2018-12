Sabato tra risate e tradizione: tornano al Verdi i Legnanesi

GORIZIA – Nella scorsa stagione con la loro travolgente ironia hanno affascinato e divertito il pubblico goriziano, quest’anno torneranno al Teatro Verdi con il loro nuovo attesissimo spettacolo, per festeggiare 70 anni di divertimento e tradizione. L’appuntamento con 70 voglia di ridere c’è de I Legnanesi è per sabato 15 dicembre alle 20.45 nell’ambito del cartellone di Prosa della stagione artistica 2018/2019. Oltre due ore di risate senza sosta, in cui si mettono alla berlina mode attuali e il successo facile.

Chi non ha mai sognato di diventare ricco? Sembra che finalmente sia arrivato il momento della famiglia Colombo, che passa dal cortile dei 'pover crist', con i servizi igienici divisi tra più di venti persone, a una vita da vip. Saranno le premonizioni di una misteriosa veggente gitana, accompagnata da un insolito assistente, a far respirare un’atmosfera di magia e mistero nel cortile della famiglia Colombo e, proprio attraverso la realizzazione dei sogni di Teresa, ci sarà un travolgente cambio di vita dei tre protagonisti. Il cortile lascerà spazio a un lussuoso appartamento nel quartiere più in di Milano, con vista sul bosco verticale; entreremo così con la Teresa (che farà girare la testa anche al vicino di casa Fedez) nel mondo dello star system - tra un’ospitata nei programmi tv che contano e una carriera da food bloggercon la pubblicazione di un libro di ricette di cucina povera (talmente povera che il risotto con l’ossobuco è senza ossobuco!) - e vedremo finalmente la Mabilia coronare il sogno di una vita intera, essere ricca e viziata, ritrovando il Giovanni sempre più bistrattato dalle donne di casa. Uno spettacolo con cui saranno celebrati appunto i 70 anni dei Legnanesi: il collaudatissimo trio, composto da Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia) e Luigi Campisi (Giovanni), è orgoglioso depositario di un patrimonio che si impegna a valorizzare e di radici profonde da coltivare. Chi avrebbe mai potuto immaginare, 70 anni fa, che il dialetto lombardo potesse diventare vera e propria lingua universale, capace addirittura di decifrare e comunicare trasformazioni sociali in atto e di collezionare numeri da rockstar con oltre 160.000 spettatori ogni stagione.

I biglietti per la stagione artistica del Verdi sono in vendita online sul circuito Vivaticket e nel botteghino del Teatro Verdi, in corso Italia, aperto da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30 (tel. 0481/383602) oppure nella biglietteria la sera dello spettacolo dalle 20 (tel. 0481/383601). In questi giorni si può sottoscrivere anche lo speciale pacchetto Verdi Mix, con tre spettacoli a scelta.