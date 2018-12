Grim invita il sindaco Fontanini a visitare Trieste e Miramare

TRIESTE - «Dato che Fedriga non può permettersi di farlo per la loro comune appartenenza alla Lega, lo faccio io: invito il sindaco di Udine a visitare Trieste e il Castello di Miramare, almeno in giornata, giusto per farsi un'idea di quello che c'è da queste parti. Gli offro caffè Illy e putizza. E poi mi promette che la smettiamo con queste 'garette' tra campanili e castelli». Così la consigliera del Pd Antonella Grim replica al sindaco di Udine Pietro Fontanini il quale ha affermato che «il castello di Udine è più bello di Miramare» e quindi sono «giusti» i fondi regionali ottenuti per il restauro del manufatto friulano.

«Non so se il sindaco di Udine non ha di meglio da fare – continua Grim - che baloccarsi con questi bizzarri paragoni, ma so per certo che trascinare una contrapposizione tra Udine e Trieste è un atteggiamento che suscita il sorriso appena di là dal Tagliamento. Anche se non l'ho ancora visto in riva al mare, spero Fontanini lavori per rafforzare i rapporti tra la manifattura friulana e il porto di Trieste, a beneficio di tutti. E che lasci il giudizio estetico ai quasi 300 mila visitatori che sono stati a Miramare lo scorso anno».