Natale, Fedriga: «Abeti abbattuti dal maltempo ora simbolo di ripresa»

TRIESTE - Sono alti oltre due metri e arrivano da Paluzza, dalla foresta di Pramosio che è tra le aree duramente colpite dal maltempo di fine ottobre, i tre abeti di Natale allestiti nel Palazzo della Regione a Trieste.

«Sono loro stessi parte dei terribili danni subìti dal Friuli Venezia Giulia - evidenzia il governatore Massimiliano Fedriga che li ha voluti a Trieste per celebrare il Santo Natale - e, in questa veste, sono anche testimoni della grande volontà di ripartenza che caratterizza la comunità regionale colpita». «A loro - prosegue Fedriga - è stato affidato il prezioso compito di ricordare quanto accaduto in queste settimane di festa e riflessione, trasmettendo un messaggio di solidarietà alle popolazioni vittime delle circostanze sfavorevoli».

Ecco cos'ha scritto Fedriga su Facebook: «Forse non è il più bello, ma l'albero che abbiamo allestito in Presidenza è senz'altro quello con la storia più toccante: abbattuto dal maltempo nella foresta di Pramosio (a Paluzza), testimonia in tutta la sua semplicità i messaggi di speranza e rinascita di cui il Santo #Natale è espressione più alta e genuina. #FVGcambia».