A Trieste il 'valzer più grande del mondo'

TRIESTE - Trieste centra l'obiettivo ed entra nel Guinness dei primati per il 'valzer più grande del mondo'. Con 1.598 coppie danzanti, composte da ballerini esperti e non, sabato sera in piazza dell'Unità d'Italia è stato messo a segno il record mondiale per il più alto numero di persone che ballano contemporaneamente, per 5 minuti, il valzer viennese.

Battuto dunque il primato di Tuzla, in Bosnia Erzegovina, dove il 7 maggio 2010 ballarono 1.510 coppie. E' il secondo anno consecutivo che Trieste tenta di entrare nel libro dei Guinness. L'anno scorso la missione era fallita: all'appuntamento si erano presentate 1.292 coppie.

L'evento è stato organizzato dal Comune di Trieste ed è stato anticipato da un tam tam virale. C'è chi ha ballato con un amico o un'amica, chi con il proprio compagno. Altri anche con il figlio di pochi mesi, in una piazza gremita che si è cominciata a riempire già da metà pomeriggio.