Pd: Moretti segretario unitario a Gorizia 

GORIZIA - "Con l'elezione di Diego Moretti a segretario di Gorizia si concludono i nostri congressi provinciali, all'insegna dall'unità e della concretezza». Lo ha affermato a Gorizia il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, in occasione della riunione dell'assemblea provinciale isontina, che ha proclamato segretario Diego Moretti. «Dopo Roberto Pascolat a Udine e Giorgio Zanin a Pordenone - ha aggiunto Shaurli - anche Moretti è la risposta a una precisa richiesta dei nostri iscritti: non perdere tempo in discussioni interne, trovare una sintesi unitaria e mettersi subito al lavoro».

Per Shaurli «la priorità è costruire un'alternativa credibile a chi vuole smantellare la crescita, i diritti e l'Europa, nel Paese e nella nostra regione. Gorizia, l'Isontino, sono una parte essenziale del Friuli Venezia Giulia, e non può essere preda dei calcoli interessati del centrodestra». «A Moretti, che conosciamo come uomo tenace e inclusivo, auguro di fare il buon lavoro che la sua terra merita», ha concluso il segretario dem.