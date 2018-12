Maxi tamponamento verso Barcola: 6 persone ferite

TRIESTE - Incidente stradale nella mattinata di mercoledì 19 dicembre a Trieste. Il fatto è accaduto poco prima delle 11 in viale Miramare, nel rettilineo dopo il ponte in ferro, in direzione Barcola. C'è stato un tamponamento tra più veicoli che ha causato il ferimento di 6 persone.

Sul posto la Sores, la Sala operativa regionale emergenza sanitaria, ha inviato due ambulanze. Le persone coinvolte nel sinistro, fortunatamente sono rimaste ferite in modo non grave e sono state accompagnate per accertamenti all'ospedale di Cattinata. Sono intervenuti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.