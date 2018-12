Investimento alle porte di Sistiana: morto un 63enne

TRIESTE - Incidente mortale nella serata di mercoledì 19 dicembre alle porte di Sistiana. Erano da poco trascorse le 19 quando un'auto ha investito un pedone, causandone il decesso. Si tratta di un 63enne residente in zona. Il fatto è accaduto nel tratto che dal bivio 'Tre Noci' porta verso la Costa dei Barbari, di fronte all’ingresso superiore di Portopiccolo. Coinvolta una Passat Volkswagen di colore grigio metallizzato.

La Sores, la Sala operativa regione emergenze sanitarie, ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate e nonostante tutti i tentativi per rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.