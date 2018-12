Due incidenti in mattinata, nonno e nipote investiti da un’auto: ci sono feriti gravi ()

TRIESTE - Due gravi incidenti stradali si sono verificati questa mattina, in due punti diversi di Trieste. In entrambi i casi a farne le spese sono stati dei pedoni, investiti da due auto. Tre le persone ferite: due gravi e uno lieve.

Il primo incidente - Il primo incidente si è verificato questa mattina alle 07:57 in via Dell’Istria: due pedoni, nonno e nipote, sono stati investiti. Ad avere la peggio il nonno, ferito gravemente e trasportato all’ospedale di Cattinara. Migliori le condizioni del bimbo, trasportato invece all’ospedale infantile Burlo: la sua situazione non desta preoccupazione. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i vigili del fuoco.

Il secondo incidente - Quaranta minuti dopo, a pochi metri di distanza, si è verificato un altro incidente stradale in via dell’Istria angolo via dei Vigneti. In questo caso è rimasto gravemente ferito un pedone, che ha riportato un trauma cranico. La vittima dell’incidente è stata trasportata all’ospedale Cattinara. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento delle ambulanze e dei vigili del fuoco.