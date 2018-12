Ancora un incidente sulla statale maledetta: donna di 68 anni in ospedale ()

TRIESTE - Ancora un incidente sulla statale 202. Sembra non esserci pace per l’ex GVT: alle 07:30 di questa mattina una donna di 68 anni alla guida di un Peugeot 207 con targa slovena ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il guardrail.

L’incidente - L’incidente è avvenuto all’altezza di Italcementi, verso il Molo VII. Immediato l’intervento dei medici del 118: la 68enne è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. In corso le indagini della polizia locale, inevitabili i disagi al traffico veicolare per un’oretta circa poi la situazione è lentamente tornata alla normalità.