Terribile frontale su Strada nuova per Opicina: due coniugi gravi in ospedale ()

TRIESTE - Un terribile incidente stradale si è verificato ieri, giovedì 20 dicembre, in Strada Nuova per Opicina: intorno alle 16:35, l’auto guidata da una ragazza è finita fuori strada e si è schiantata contro quella di una coppia di coniugi di 79 e 76 anni proveniente dalla parte opposta. La ragazza, a boro di una Fiat Punto, non ha riportato seri danni mentre i coniugi hanno avuto la peggio e, gravemente feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso di Cattinara a causa di un trauma toracico. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i vigili del fuoco.