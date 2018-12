Al Trieste Airport un nuovo volo per Colonia

RONCHI DEI LEGIONARI - È già prenotabile sul sito della compagnia tedesca il nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia e Colonia, una delle città principali del più grande distretto industriale e produttivo della Germania, a un passo da Dusseldorf, Aachen, Dortmund, oltre che vicina all’olandese Maastricht.

DUE I VOLI SETTIMANALI - Dopo il recente collegamento giornaliero con Francoforte si estende così la rete di voli da e per lo scalo regionale verso la Germania. Una copertura che, comprendendo anche Monaco, è in grado di assicurare al Friuli Venezia Giulia un efficiente servizio sia verso le tre città tedesche che per raggiungere, attraverso gli hub, centinaia di mete internazionali. La programmazione prevede due voli settimanali, il giovedì e la domenica, operati con un aeromobile Airbus 319 da 144 posti, a partire dal 2 giugno e fino al 24 ottobre.

I COMMENTI - Marco Consalvo, direttore generale di Trieste Airport, ricorda invece l’opportunità che questo collegamento rappresenta per il sistema economico regionale più in generale: «Il nuovo collegamento Colonia-Trieste è soprattutto un’opportunità di sviluppo del mercato turistico proveniente dalla Germania, ma anche una prospettiva interessante per il Business delle imprese regionali verso una così importante e primaria area industriale. Con PromoTurismo Fvg, Trieste Airport ha iniziato un percorso comune - ha aggiunto Consalvo - di sviluppo di nuovi mercati turistici non di prossimità che sta dando e darà sempre maggiori risultati.» Eurowings, operatore Low-Cost di proprietà del gruppo Lufthansa, è basata a Dusseldorf e opera una flotta di oltre 100 apparecchi fra Airbus, Boeing e Bombardiers.