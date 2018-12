Terremoto «rimborsopoli» a Trieste: si dimette l’assessore al Turismo Maurizio Bucci

TRIESTE - Si è dimesso Maurizio Bucci, assessore al Turismo del Comune di Trieste. Il passo indietro arriva dopo la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha condannato l’ormai ex assessore alla pena di un anno, 8 mesi e 20 giorni per il famigerato caso «rimborsopoli».

Parla Maurizio Bucci

Nel day after la pesante sentenza, è stato lo stesso Bucci a dissipare ogni dubbio: «Nel rispetto che ho delle istituzioni e del buon lavoro svolto da questa amministrazione comunale, per evitare speculazioni di ogni tipo e nel massimo rispetto delle istituzioni, ho ritenuto opportuno e corretto rimettere le mie deleghe nelle mani del sindaco. Tranquillo del mio operato da amministratore pubblico nel rispetto delle regole confermate dall’assoluzione a formula piena della Corte dei Conti e proscioglimento penale in primo grado, fiducioso nell’operato della giustizia, questa sentenza avversa in appello mi obbliga a difendermi davanti la Cassazione in difesa del mio onore».