Chiude la Libreria Internazionale Transalpina: Trieste perde un locale storico ()

TRIESTE - Anche i locali «storici» chiudono i battenti. Brutte notizie per gli amanti dei libri: nei primi mesi del 2019 chiuderà la libreria Internazionale Transalpina, punto di riferimento per chiunque negli ultimi 25 anni abbia acquistato un libro. Il locale di via Torre Bianca chiuderà a causa dell’insostenibilità dei costi.

Come detto, il problema principale è quello dei costi altissimi ma le cause sono multiple: dalla mancata pedonalizzazione, al boom degli acquisti online, passando per i troppi centri commerciali presenti. Fattori che penalizzano le «piccole» realtà, seppure storiche. «Grazie a tutti quelli che nel lungo lasso di tempo della nostra attività ci hanno scelto e dato fiducia» scrivono i due titolari, Elena e Alessandro.