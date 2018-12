Trieste ha un nuovo assessore al Turismo: è Francesca De Santis ()

TRIESTE - Slinding doors in Comune. Francesca De Santis è il nuovo assessore al Turismo del Comune di Trieste: prende il posto di Maurizio Bucci, dimessosi dopo lo scandalo Rimborsopoli. Francesca De Santis, di soli 27 anni, è l’assessore più giovane di sempre.

Chi è Francesca De Santis

Nata a Tivoli, in provincia di Roma, nel 1991. Si è laureata in Giurisprudenza, poi ha conseguito il Master di primo livello in Management dello sport. Ha già lavorato per 3Esse Italia e al Coni. Vicina a Forza Italia, la sua nomina è stata ufficializzata oggi: con l’incarico ottenuto, Francesca De Santis diventa l’assessore più giovane di sempre del Comune di Trieste.