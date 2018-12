Maxi incidente alla Barcola, coinvolte 5 auto: ferite due donne ()

TRIESTE - Vigilia di Natale contraddistinta da un bruttissimo incidente: in viale Miramare cinque veicoli sono rimasti coinvolti in uno schianto che ha portato al ferimento di due donne. L’incidente è avvenuto alle 12:40 del mattino, all’inizio della pineta di Barcola.

L’incidente alla pineta

Stando a una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto quando una Citroen C2 guidata da una donna di 81 anni ha impegnato l’incrocio tra viale Miramare e via Grilz senza dare la precedenza a una Fiat Punto. L’urto tra le due auto è stato inevitabile. A quel punto la Punto guidata da una 74enne si è capottata e ha colpito un’altra auto, una Peugeot bianca guidata da un uomo di 43 anni. La Citroen invece ha colpito una Ford Transit, mentre un’Audi grigia è stata a malapena toccata, senza subire gravi danni. Le due donne ferite sono state trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco, carabinieri e due ambulanze: viale Miramare chiuso per un’ora circa in entrambe le direzioni.