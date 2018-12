Autovelox a Trieste: le postazioni della polizia locale dal 24 al 30 dicembre

TRIESTE - Nonostante le feste, gli autovelox non vanno in vacanza. Nella settimana che va da lunedì 24 dicembre a domenica 30 dicembre, la polizia locale si posizionerà nelle seguenti vie per le rilevazioni della velocità; via Brigata Casale, via Marchesetti e via Carnaro. In caso di pioggia, verrà posizionato in uno dei tre box fissi presenti di via Marchesetti, viale Miramare e via Flavia. Come specificato dalla stessa Amministrazione, l’intenzione della polizia non è quella di fare multe ma di far rispettare il limite di velocità nelle strade maggiormente pericolose.