Paura a Opicina, all'alba va a fuoco un deposito: intervengono i vigili del fuoco

TRIESTE - Paura all'alba di Natale: intorno alle 05:00 un incendio è divampato in via del Sommacco, quartiere Opicina. A prendere fuoco un deposito attrezzi adibito a legnaia. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Opicina.

L'incendio a Opicina

Sul posto è arrivata anche un'autobotte della sede centrale del comando provinciale di Trieste: l'incendio è stato prima circoscritto poi spento e messo in sicurezza. Ci sono volute circa cinque ore per domare le fiamme, visto che le squadre dei vigili del fuoco hanno lasciato la zona solamente alle 11:00 del mattino. Le cause non sono al momento note, ma sono al vaglio delle forze dell'ordine. Per fortuna, nonostante il risveglio parecchio movimentato per il quartiere, nessuna persona è rimasta coinvolta, ferita o intossicata.