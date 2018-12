Sabato appuntamento con «Gorizia città musicale: artisti goriziani di oggi e domani»

GORIZIA - Sabato 29 dicembre 2018 alle 20.45, al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia, si terrà l’evento 'Gorizia città musicale: artisti goriziani di oggi e domani' promosso dal Centro Chitarristico Mauro Giuliani di Gorizia in collaborazione con l’Associazione Casa delle Arti e con l’Amministrazione Comunale di Gorizia.

Ospiti della serata saranno musicisti goriziani conosciuti in ambito nazionale ed internazionale e giovani talenti emergenti, appartenenti alla tradizione classica, jazz, rock, pop, folk e alla musica leggera. La serata sarà inaugurata dalla Gorizia Guitar Orchestra, originale ensemble di sole chitarre diretta dal Maestro Claudio Pio Liviero, con solista Pier Luigi Corona (docente del Conservatorio Tartini di Trieste), che eseguirà alcuni brani di Myers, Brower e De Falla.

Seguirà All the best, gruppo musicale composto da Paolo Del Ponte (basso e voce), Mauro Tesolin (chitarra), Davide Moro (tastiera e voce) e Marco Chiarion (batteria) che proporrà al pubblico alcuni classici della tradizione rock e pop. Tre dei suoi componenti hanno militato insieme nei 'Menestrelli', storico gruppo rock della nostra regione.

Si avvicenderanno quindi sul palco del Teatro Giuseppe Verdi la giovanissima Rossella Prignano, vincitrice nel 2017 al 'Talent Vocal Selection'; l’Ensemble Super Flumina Babylonis, nata dal desiderio di riscoprire la musica rinascimentale e barocca attraverso l’esecuzione con strumenti storici; Margherita, giovanissima artista goriziana che nel 2016 ha presentato il suo primo inedito intitolato 'Un Momento'; Gino Pipia, cantautore goriziano reso celebre per aver musicato le poesie in dialetto della poetessa triestina Bruna Murzi (prima fra tutte 'Gorizia in un scartozo' in tandem con Mauro Tesolin), accompagnato dall’ensemble I Trovieri e la mezzosoprano Claudia Mavilia, vincitrice del primo premio assoluto al Concorso 'Carducci-Dante'.

Chiuderà la serata il Trio di Giulio Scaramella (pianista jazz goriziano che si è esibito nell’ambito di diversi Festival internazionali in Albania, Grecia, Germania, Austria, Francia, Slovenia, Croazia), composto da Federico Missio (sassofono) e Mattia Magatelli (contrabbasso). La serata, a ingresso libero, sarà presentata da Maria Francesca Arcidiacono e Mario Milosa. Al termine dell’esibizione sarà offerto al pubblico un 'vin d’honneur'.