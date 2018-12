Terrore al luna park, ragazzi sospesi nel vuoto sulla giostra bloccata

TRIESTE - Terrore e panico al villaggio di Santa Claus allestito sulle rive cittadine di Riva Grumula: nel pomeriggio di ieri tre ragazzi di 16 anni sono rimasti bloccati a 25 metri di altezza sulla giostra «Space Fall Tower», la torre a caduta libera.

Trieste, la giostra bloccata nel vuoto

L'impianto si è bloccato proprio quando i ragazzi erano arrivati quasi in cima a causa di un malfunzionamento ancora da accertare. Quel che è certo è che sono scattate le misure di sicurezza e l'impianto si è bloccato: immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che ci hanno comunque messo un'ora per intervenire con un'autoscala e salvare i tre 16enni infreddoliti. Al di là della paura, per fortuna nessuno è rimasto ferito.