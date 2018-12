Esce dal garage e investe una donna: incidente a San Giacomo

TRIESTE - Un incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 13:00, in campo San Giacomo: una donna. Stata investita da una Opel Karl che stava uscendo da un garage. L'auto ha travolto la donna proprio mentre stava attraversando la strada. Dai primi accertamenti, la vittima dell'incidente non dovrebbe essere in gravi condizioni, ma i medici del 118 l'hanno comunque trasportata in ospedale per i consueti accertamenti. La polizia locale indaga sulla dinamica.