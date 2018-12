Uomo travolto da un tronco mentre taglia la legna: 20 soccorritori per salvarlo

NARONE - Un brutto incidente in montagna si è verificato questa mattina, intorno alle 10:30, a Narone, località della Val Resia. Un uomo che stava tagliando la legna alle pendici del monte Sart è stato travolto da un tronco e trascinato in un declivio a circa 1100 metri di altitudine per sei metri fermando la sua corsa poco sopra la strada, sul limitare di un bosco di faggi.

Il soccorso dell'uomo

La stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino è intervenuta con sette tecnici in Val Resia assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza all'ambulanza di Gemona e ai Vigili del Fuoco. In tutto una ventina di persone sono accorse a Narone, località della Val Resia sotto le pendici del Monte Sart non lontano da Coritis. L'uomo ha riportato una ferita importante ad una gamba. È stato stabilizzato e medicato sul posto per essere trasportato con la barella fino all'automezzo essendo l'elicottero impegnato a Trieste. Fortunatamente l'elicottero si è poi liberato e l'uomo ha potuto essere elitrasportato a Udine.