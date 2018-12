Futuro incerto per Principe: concordato o cessione dopo il ritiro della famiglia Dukcevich?

TRIESTE - Concordato in continuità, che non prevede necessariamente la cessazione della produzione, o cessione (parziale o totale) delle attività di sei stabilimenti sparsi tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia? Quale futuro per la Principe S.p.A?

Quale futuro per Principe?

Sarà lo staff di professionisti reclutato dalla famiglia proprietaria, i coniugi Mario e Sonia Dukcevich, a pronunciarsi, domani, sul futuro del gruppo alimentare - di cui fanno parte gli storici marchi Principe S.p.A. e King's SpA - che versa in una grave situazione finanziaria. Lo scorso 28 dicembre, la coppia aveva acquistato mezza pagina del quotidiano Il Sole 24 ore per rivolgersi alla società e alla comunità finanziaria italiana, per denunciare il fatto che uno di 5 istituti bancari che avrebbero dovuto sostenere un"oculato piano industriale di crescita" si è ritirato facendo naufragare l'intera iniziativa. Allo stato, fa sapere il pool di esperti a cui è stato affidato l'incarico dai Dukcevich, non sono previsti fermi di produzione o blocchi della vendite.